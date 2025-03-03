"DAYATMA VAR"

Adana'da Sulama Birlikleri'nin istemi ve Devlet Su İşleri'nin (DSİ) onayıyla, çiftçilerin sulama bedeli ödemeleri 7-8 ay öne çekildi. Normal koşullarda her yıl sonunda yapılması gereken ödemelerin bu dönem Mart ayından başlayarak Nisan-Mayıs aylarında en az yarısının yapılması kararı alınırken, belirlenen oranlarda ödeme yapmayan çiftçilerin tarımsal desteklerinin kesilmesi ve faiz indirimlerinden yararlanmaması gibi uygulamalar gündeme geldi. Tarımsal üretimde yaşanan sorunlara ve çiftçinin mağduriyetine işaret eden Ayhan Barut, "Yaşanan onca sorunun üstüne bölgemizi geçen günlerde zirai don afeti vurmuştu. Mazottan gübreye, fideden tohuma, zirai ilaçtan elektriğe tüm maliyetleri katlanarak artan çiftçimize destek verilmiyor, köstek oluyorlar. Şimdi de sulama ücreti dayatması ortaya çıktı" dedi.

"HASAT SONRASI YAPILAN ÖDEME ÖNE ÇEKİLDİ"

Sulama ücretlerindeki fahiş artışın yanı sıra normal koşullarda Aralık ayında yapılması gereken sulama ücreti ödemelerinin Nisan ayına çekilmesine karşı çıkan Barut, şunları kaydetti:

"Bölgemizde 1994 yılında kurulan Sulama Birlikleri'nin kurulduğu günden bu yana, sulama ücretleri ödeme günü, hep çiftçilerin hasat yaptıkları tarihten sonraydı. Ne olduysa 31 sene sonra bölgemizde ilk defa hasat dönemi gelmeden sulamayla ilgili sulama ödemesi öne alınarak Nisan ve Mayıs ayına çekilmiştir. Sulama sezonu başlamadan, çiftçi su kullanmadan, giderin en çok olduğu bu süreçte çiftçiden su parası istemek akıl alır gibi değil. Sulama ücretinin yarısını bu dönemde ödemeyen çiftçilerimiz, tarımsal desteklerin kesilmesi ve faiz ödemesiyle karşı karşıya bırakılmıştır. Bunu biri izah edebilir mi? Sulama ücretlerinde fahiş zamlar da çiftçinin belini bükmektedir. Tarımsal üretim ve çiftçimiz için yanlıştan dönülmelidir."