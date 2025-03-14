CHP'li Yankı Bağcıoğlu, yazılı açıklamasında, TSK'nin operasyonel kapasitesinin ABD ordusuyla başa baş olduğunu, ancak bu askeri sağlık sisteminin kaldırılmasının, Türk ordusunun operasyonel etkinliğini ciddi şekilde zayıflattığını belirtti.

Bağcıoğlu, ABD ordusunun askeri sağlık sistemiyle harekat faaliyetlerini desteklediğini vurgularken, Türkiye'nin bu alandaki kapasitesini kaybettiğini söyledi. "ABD, harekat faaliyetlerini köklü bir askeri sağlık sistemiyle desteklemektedir. Ancak Türkiye’de bu sistem kaldırılmıştır. Yeniden tesis edilse bile askeri cerrahların istenilen seviyeye ulaşması yıllar alacaktır" diyen Bağcıoğlu, TSK'nin de benzer bir durumla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Bağcıoğlu, ABD Senatosu'nda yapılan bir değerlendirmeye de dikkat çekerek, ABD Silahlı Kuvvetleri'ndeki askeri cerrahların yalnızca yüzde 10'unun harekata hazır kabul edildiğini söyledi. 2015 yılında bu oranının yüzde 17 olduğunu belirten Bağcıoğlu, uzmanların bu zafiyeti "barış zamanı etkisinin tuzağına düşmek" olarak değerlendirdiğini ifade etti. Bağcıoğlu, TSK'nin de benzer bir durumu yaşadığını ve askeri sağlık sisteminin eksikliği nedeniyle operasyonel hazırlıkta sıkıntılar yaşandığını savundu.

Son yıllarda TSK'nin dört büyük sınır ötesi harekât gerçekleştirdiğini hatırlatan Bağcıoğlu, "Her tarafı tehdit olan bir coğrafyada bulunmamıza rağmen, askeri sağlık sistemi kaldırıldıktan sonra TSK, barış zamanı etkisinin tuzağına düşmüştür. Şimdi bu tuzaktan çıkışı sağlayacak bir irade aranıyor. Bu, artık ciddi bir beka sorunu ve milli güvenlik meselesidir" şeklinde konuştu.