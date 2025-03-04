TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergenin ayrıntılarını paylaşan Ayhan Barut, "7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18/05/2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak, kamuoyunda 'İmar Barışı' olarak adlandırılan süreç uygulanmaya başlanmıştır. Söz konusu bu düzenlemeden gerekli ücretleri yatıran yüz binlerce yurttaş, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için resmi olarak Yapı Kayıt Belgesi almışlardır. Bunun için hem ilgili bakanlığa hem yerel yönetimlere emlak ve diğer vergiler için ödemeler yapılmış, numarataj alınmış, elektrik ve su gereksinimleri için resmi işlemler gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.



"MAĞDUR EDİLDİLER"



Tarım topraklarından ormanlara, akarsulardan doğal yaşam alanlarına çevrenin korunmasıyla ilgili herkese sorumluluklar düştüğünü anımsatan Barut, şöyle devam etti:

"Ülkemiz tarım topraklarının, çevresinin ve doğasının, ormanından suyuna, hayvanından canlısına tüm yaşamın ve yaşam alanlarının korunması elbette hepimizin birincil önceliğidir. Hal böyleyken, Ankara başta olmak üzere yurdun dört bir yanında İl Tarım ve Orman Müdürlükleri vasıtasıyla sayısı çok fazla olacak şekilde, gerçek ve tüzel kişilere, arsa ve konut yapı kooperatiflerine, 'Tarım arazilerinin korunması ve izinsiz arazi kullanımı' gibi gerekçelerle, 'Tarımsal üretimin engellendiği' gibi savlarla tutanaklar tutulmuştur. Bununla birlikte idari para cezası işlemi tesis edilmiş, Kabahatlar Kanunu uyarınca ödeme yolları saptanmış, milyonlarca lira borç çıkarılarak tebligatlar yapılmış, kişi başı 20 bin liraları aşan, toplamda ise on milyonlarca lirayı bulan ödemelerin 1 ay içerisinde yapılması istenmiştir. Kamuoyunda imar barışı olarak nitelenen söz konusu yasal düzenleme ile beraber yapı kayıt belgesi de alarak arsa niteliği kazanmış, tarımsal üretim alanı olmayan, hiçbir koşulda tarımsal üretim yapılamayacak nitelikteki alanlarda yer alan arsa ve konut kooperatifleri, gerçek ve tüzel kişiler mağdur edilmiştir."



"MAĞDURİYETİ ÖNLEYİN, ÇÖZÜM ÜRETİN"



Mağduriyetin önlenmesi için iktidarı harekete geçmeye çağıran Barut, şunları kaydetti:

"Bir çok arsa ve konut kooperatifi imar barışı düzenlemesiyle beraber gerekli belgelerini alarak işlem tesis etmişler ve buna dayanarak uygulamalar yapmışlardır. Örneğin, bu imar barışı düzenlemesinden çok daha önce yapılan, misal 20 yıl öncesinden bina yapan kooperatifler niye mağdur ediliyor? Bakanlığın tuttuğu ve yasal kısımları tartışmalı bu tutanaklarla, imar barışından yararlanmış yerlerde evi olsun olmasın herkese neredeyse aynı tutarlarda ceza kesilmesi, uygun olmayan yöntemlerle milyonlarca lira para toplanması nasıl kabul edilebilir? Ortaya çıkan bu vahim olayla ilgili gerekli inceleme ve araştırmanın yapılması, mağduriyetin önlenmesi ve çözüm bulunması adına bakanlığın harekete geçmesi gerekiyor"



SORULAR YANIT BEKLİYOR



CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un önergesinde şu sorulara yanıt istendi:

"1- Ankara ve ülkemizin bir çok yerinde arsa ve konut kooperatifleri ile gerçek ve tüzel kişilere yönelik izinsiz arazi işgali gibi gerekçelerle ne kadarlık idari para cezası uygulanmıştır?

2- Söz konusu tutanaklarla beraber idari ceza uygulanan kooperatif ve kişi sayısı nedir?

3- İmar barışı uygulamasından yararlanan, öncesinde yapılan, gerekli belge ve izinleri alan, emlak vergisi ve gerekli ödemeleri yapan kişi ve kooperatiflerin mağduriyeti nasıl önlenecektir?

4- Yaşanan sorunun çözümü hususunda bakanlığın bir planlaması veya uygulamaya koyacağı bir düzenleme bulunmakta mıdır?

5- Daha önce imar barışında izin alan kooparatif üyesi, Tüzel kişi veya Ferdi olarak, Hobi bahçesi ve üzerine 1 2 odalı ev yapan bir vatandaş, imar barışı için; İklim Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bir bedel ödeyerek, Numarataj, Su, Elektrik vs. gibi hizmetler için bir bedel de ilgili belediyeye emlak vergisi ve bina vergisi için, şimdi de Tarım ve Orman Bakanlığı tarım arazisi vasfı kalmayan ayrı bir bedel olmak üzere vatandaştan 3,4 defa yasalar zorlanarak yıllar önce çıkarılmış olan Kabahatler Kanunu’na göre para alınması doğru mudur?

6- 500 metre kareye de, 1000 metre kareye de 20 bin TL bir ceza kesilmesi haksızlık değil midir?

7- En son Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kestiği cezalar “ Tarım arazisi vasfının bozulduğundanö alınarak, sadece para toplamayı amaçlamıştır. Bakanlık alınan bu yüksek bedeller karşılığında vatandaşın tarla veya arsa niteliğini ne olarak kayıtlarına geçecektir?

8- Tarım İl Müdürlüklerince vatandaşlara yapılan tebligatlarda; Kanuni Süreler İçinde Ödeme Yapıldıktan Sonra, ödenti makbuzunun, mutlaka il tarım müdürlüklerine ibraz edilmesi istenmektedir ki; bu ifadede ne denmek istenmiştir? Bu ödeme karşılığında, ödeme yapan vatandaşın, Tarım Bakanlığına göre tarla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve ilgili belediye başkanlığınca arsa olarak çelişkili şekilde olan arsa ve evinin statüsü ne olacaktır?

9- Yüksek miktarlarda vatandaşlardan alınan bu cezalar karşılığında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca verilen 'İmar Barışı' belgesinin durumu ne olacaktır? Bu belgenin bir geçerliliği kalmış mıdır?

10- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca verilen imar barışı belgesi ile Tarım ve Orman Bakanlığınca yazılan ceza sonunda bu iki bakanlık ve diğer kurumlar bir araya gelerek bu alanda mağdur olan vatandaşların bu sorunlarına ortak bir çözüm bulacak mısınız?

11- İdari para cezaları 6183 sayılı Amme Alacakları Hakkındaki Kanuna Tabi tutulabilir mi? Bu işlemle sadece kesilen para cezalarının toplanması mı amaçlanmıştır? Devlet bu ikilemli tavrı ile vatandaşı korkutmuş olmuyor mu?"