CHP Adana Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, zirai don felaketinin yaralarının sarılmadığına ve tarımsal sulama krizine dikkat çekerek iktidarın yanlışlarının bedelinin çiftçilere ödetilemeyeceğini vurguladı. Tarıma ve çiftçiye sahip çıkılmasını isteyen Barut, "İktidar, yanlışların, plansızlıkların ve hatalarının bedelini çiftçimize ödetemez" dedi.

"FELAKETİN YARALARI HALA SARILMADI"

Tarımsal üretimde yaşanan sorunlara ve çiftçilerin taleplerine işaret eden Ayhan Barut, "Ülkemizin dört bir yanında maliyetler altında ezilen, ürünleri para etmeyen, borç batağına saplanan çiftçilerimiz feryat ediyor. Tarıma ve üreticilere gereken desteği vermeyen AKP iktidarı nedeniyle ülkemizin gıda egemenliği tehlikeye girdi. Doğu Akdeniz Bölgemizde Şubat ayı sonlarında yaşanan zirai don felaketi nedeniyle yaralar henüz sarılmadı" diye konuştu.

SULAMA KRİZİNE VURGU YAPTI

Tarımsal üretimde yaşanan sulama krizine değinerek çözüm talebini yineleyen Ayhan Barut, "Ülkenin en erkenci sebze ve meyvesini yetiştiren bereketli Çukurova topraklarına daha bu ayın 11'inde su verebildiler. Aydın Valiliği’nin kararıyla Büyük Menderes Havzası’nda tarım alanlarının sadece yarısına su verilecek. Çiftçilerden tarım alanlarının yüzde 50’sinde kuru tarım yapmaları istendi. Geçen yıl da Çukurova'da aynı gerekçelerle çiftçimize 'Güzlük ürün ekimi yapmayın' denilmişti. İktidar, yanlışları, plansızlıkları ve hatalarının bedelini çiftçimize ödetemez" şeklinde konuştu.