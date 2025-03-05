

"KİRALARINI VE FATURALARINI BİLE ÖDEYEMİYORLAR"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak emeklilerin feryatlarına dikkat çeken Ayhan Barut, "Ramazan ayındayız. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Malum önümüzde bayram var. 14 bin 469 lira maaş alan emeklilerimiz de kara kara düşünüyor. Torunlarına harçlık verebilmeyi bırakın, ekmek alamayan, kiralarını ve faturalarını bile ödeyemeyen emeklilerimizin halini görüyor musunuz?" diye konuştu.

"YANDAŞA VAR, EMEKLİYE YOK"

Ramazan Bayramı yaklaşırken emeklilerin hala çözüm beklediğini ifade eden Barut, "Bayramlarda yılda iki kere emeklilerin hesaplarına ikramiye yatırılıyor. Tutarı 3 bin lira olmuştu. Bayram gelirken müjdeli haber bekleyen emeklilerin derdine derman olun. En düşük emekli maaşını, asgari ücret olarak ilan edin. Emekli ikramiyelerini de hemen açıklayın, tutarını da asgari ücret olarak belirleyin. Bir kez olsun halkın kanayan yaralarına çare bulun, milyonlarca insanımızın derdine derman olun. Yandaşlara, rantiyecilere ve tefecilere katkınız çok. Allah rızası için emekçilere ve emeklilerimize de hakkını verin artık" şeklinde konuştu.