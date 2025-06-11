İBB'ye yönelik 5'inci dalga operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan ve görevden alınan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yerine yapılan başkan vekili seçimini AKP'nin adayı Eray Karadeniz'in kazandı.

Seçim sonucunda AKP’li Karadeniz MHP’li üyelerin desteğiyle başkanlığı kazanırken; CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Sözcü TV'de açıklamalarda bulundu.

Belediye yönetiminin AKP’ye geçmesinin ardından Karadeniz’in kameralara yansıyan ‘neşeli’ görüntülerine ve FETÖ'yü öven paylaşımlarına tepki gösteren Başarır, 'Polatlar' ayrıntısına da dikkat çekti.

Karadeniz'in seçilmesine ve 'neşeli görüntülerine' tepki gösteren Başarır, FETÖ övgülerini de anımsatarak "Gazi Osman Paşa’ya yakışmayan ama AKP’ye yakışan bir belediye başkan vekili. Suçsuz insanları görevden alacaksınız, potansiyel bir suçluyu başkan vekili seçeceksiniz. Bunu da halk oyuyla değil, niteliksiz bir çoğunlukla yapacaksınız" ifadelerini kullandı.

Meclis üyelerini kınadığını ifade eden Başarır, "Eğer zerre kadar demokrasiye, hukuka, halk iradesine saygıları olsaydı, o görevi kabul etmezlerdi. O kişiye oy vermezlerdi; utanç verici bir durum" dedi.

CHP'li Başarır, Karadeniz'in Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatı olduğuna da vurgu yaparak şunları söyledi:

"Avukat, mesleği savunabilir. FETÖ’yü övüyor; yaptığı paylaşımları herhangi bir öğretmen, devlet memuru yapsaydı sabah gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Ama AK Partiliysen, "makbul FETÖ’cü"ysen sen o koltuğa oturursun.

Bakın, bir kez daha söylüyorum: Suçsuz bir seçilmiş belediye başkanını al, potansiyel suçlu bir belediye başkanını koltuğa otur...

O kadar kirliler ki… AK Parti bu halde: tırnağına, saçının teline kadar pisliğe bulaşmış."

Başarır 1998’de, Recep Tayyip Erdoğan’ın cezaevine girdiği süreçte yapılan başkan vekili seçimine de değinerek darbe döneminde CHP'li belediye başkanlarının duruşlarını anımsattı.