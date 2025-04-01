Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun boykot çağrısını desteklediği paylaşımın ardından AKP'li Mücahit Birinci, İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarının kapatılması gerektiğini söyledi.
Ardından AKP'ye yakınlığıyla bilinen avukatlar UYAP üzerinden İmamoğlu'nun sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmesi için talepte bulunduklarını açıkladı.
Avukat Burak Bekiroğlu, İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarının kapatılması için Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne UYAP üzerinden başvuru yolladıklarını söyledi.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, söz konusu adımın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm sosyal medya hesaplarımız Sayın Ekrem İmamoğlu‘nundur. Tutuklamakla, kapatmakla, tehditlerle bizleri susturamazsınız" dedi.
Başarır'ın açıklaması şöyle:
"TÜM HESAPLARIMIZ İMAMOĞLU'NUNDUR"
"Sözde bir hukukçu, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu‘nun sosyal medya hesaplarının kapatılması için mahkemeye başvurmuş. Şunun farkına varın; ne bizi, ne adayımızı susturamazsınız. Tüm sosyal medya hesaplarımız Sayın Ekrem İmamoğlu‘nundur. Tutuklamakla, kapatmakla, tehditlerle bizleri susturamazsınız."