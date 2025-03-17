CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP'nin ön seçimdeki cumhurbaşkanı aday adayı, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasına yönelik soruşturmaya tepki gösterdi. Başarır, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Diplomayla uğraşma, sandığı getir" çağrısını yaptı.

Başarır, "Şimdi Erzincan'dayız. Binlerce yurttaşımız var. Ben çok teşekkür ediyorum. Dün Trabzon, Diyarbakır, bugün Erzincan. Türkiye seçim istiyor, Türkiye artık yeter diyor. Gündem ekonomi, adaletsizlik gelir de eşitliği olmayan gelir dağılımı diyor. İşte seçim zorunlu seçim. Recep Bey diplomayla uğraşma. Tayyip Bey belediye başkanlarıyla uğraşma sandığı getir. Eğer kendine güveniyorsan, sen Rize'de bile fark yiyeceksin." diye konuştu.