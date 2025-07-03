TBMM Genel Kurulu, zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören ve kamuoyunda “Süper İzin” olarak anılan "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerine başladı.

AKP Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, muhalefetin termik santrale, nükleer santrale, HES’lere, RES’lere karşı olduğunu kaydederek, "Hatta GES’lere bile karşı muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız. Dünyada termik santraller yeniden açılırken, dünyada nükleer santraller tekrar açılırken, pandemiyle, Ukrayna-Rusya savaşıyla beraber ortaya çıkan enerji krizlerinde dünyada enerji ile ilgili yeni gündemler oluşurken muhalefetin bu teklife, bu kanuna karşı çıkmasını anlamak mümkün değil" dedi. Arslan, şöyle devam etti:

*AK Parti hükûmetleri döneminde yaklaşık 105 milyon tane zeytin ağacı dikmişiz. Teklifimizde bu ağaçlardan 10 binde 4’ünün taşınması söz konusu.

*Öyle bir hava esiyor ki AK Parti bütün zeytin ağaçlarını kesecek, hepsini ortadan kaldıracakmış gibi hava estiriliyor.

*AK Parti iktidara geldiği zaman biz zeytinyağı üretiminde dünyada beşinci iken, bugün dünyada ikinciyiz. Sofralık zeytin üretiminde dünyada birinciyiz. 105 milyon tane yeni ağaç dikmişiz.

*82 bin ağaç kesilmiyor, sadece yerlerinden taşınıyor. Bu nedenle muhalefetin itirazlarını kabul etmiyoruz.

BAŞARIR'DAN VARANK'A: DERİSİ KALIN

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bu parlamento kamu yararı olmayan ve anayasaya aykırı olan hiçbir teklifi görüşmemelidir" diyerek kanun teklifine tepki gösterdi. Başarır, şunları söyledi:

*Bu yasa toplumun, ülkenin genelinin menfaatine değil, bir grup şirketin menfaatine sipariş olarak buraya gelmiştir. Açıkça anayasanın koruduğu, kamu yararına, çevre sağlığına, tarıma aykırı olarak bu yasa karşımızdadır.

*Teklifin 2, 3, 4, 10, 11 ve 16’ncı maddeleri, anayasamızın 2, 7, 10, 56, 123, 127, 168’inci maddelerine aykırıdır. Şimdi sorun sadece zeytin değil. 5.06 tane şirketin teklifleri sürekli bu komisyona geliyor. Bir şirket için bu parlamento el kaldırdı indirdi.

*Yine ikinci yasa, petrol şirketlerinin menfaati için el kaldırdı indirdi. Şimdi jet kamulaştırmayla tarım alanları, meraları maden sahası yapacak. Bununla ilgili tek kararı cumhurbaşkanı verecek. Kim işletecek?

*Üç, beş tane şirket. Sorun burada. Burası birkaç tane şirketin iş takibinin yapıldığı bir yer değil, parlamento burası. Ama bu hâle getirdik Meclisi. Üç tane bu komisyona yasa gelmiş, üçüne de bakalım hangisi halkın menfaatine. Bu komisyonun başkanı kim? Varank.

*Hem saraya hem şirketlere yakın bir isim. Maşallah çok da laf kaldırıyor, derisi kalın. Maalesef ki böyle bir durum var. Ben soruyorum Sayın Varank, sen komisyonda bu yasayı savunurken kaç tane çiftçiyi dinledin? Anayasaya baktın mı? Anayasaya açıkça aykırı bir durum.

"İKLİM KRİZİ, ÖYLE MEHMET ŞİMŞEK’İN ÇIKARDIĞI EKONOMİK KRİZE BENZEMEZ"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de kanun teklifinin Anayasa'nın birçok maddesine karşı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Neredeyse biraz zorlasanız, anayasanın bütün maddelerine karşı bir teklif getirmiş olacaksınız. 'Burada anayasa aykırılığı tartışılamaz' ne demek? Burası genel kurul, ya yasayı yapacak yer. 'Komisyonda biz geçirdik sayı çoğunluğuyla, burada bunu yapamazsınız' gerçekten bir akıl tutulması. Gerçi bu gidince Anayasa Mahkemesi’nden dönecek, bunu siz de biliyorsunuz. O arada 'Ne yapsak kârdır' hesabı bu. Bu ülkede doğa felaketi, ekoloji felaketi çok ciddi boyutlarda. İklim krizi, öyle Mehmet Şimşek’in çıkardığı ekonomik krize benzemez. Onu eninde sonunda telafi ederiz. İklim krizini düzeltemezsiniz. Bir kere çıkardınız mı dönüşü yok. Dolayısıyla dünya büyük bir felakete doğru sürüklenirken, bütün canlıların o sorumlulukla hareket etmesi gerekiyor."

VARANK'TAN İLGİNÇ SORU

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, kanun teklifine ilişkin şunları söyledi:

"Biz burada Türkiye’nin çıkarına olmayan hiçbir hususu tartışmayız, tartışmıyoruz. Türkiye’nin elektriğinin yüzde 3,3’ünü elektrik santralleri, 'kamu yararı yoktur' diyorsanız, bence siz ne ekonomiyi biliyorsunuz ne Türkiye’yi tanıyorsunuz. Elbette burada kamu yararı var. Yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandırılmasının elbette bir önemi var. Maden sahalarının rehabilitasyonunun yapılmasının elbette kamu yararı var. Biz bu kanunu bunun için tartışıyoruz. İşi şahsileştirecekseniz onu da çok güzel bir şekilde yaparız. Mahir Bey dedi ki, 'derisi kalın'. Ben sizinle hiçbir temasta bulunmadım. Siz benim derimin kalın olduğunu nereden biliyorsunuz? Ben size hiçbir temasta bulunmadım. Burada şirketlerin çıkarını değil, Türkiye’nin çıkarını koruyoruz."