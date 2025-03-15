Kocaeli’nin CHP’li Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Derince limanında faaliyet gösteren Safi Derince Uluslararası İşletmeciliği'nin 11 yıldır ruhsat ve iskansız bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü ve limanda 6 kaçak yapı inşa ettiğini tespit ettiklerini açıklamıştı. Belediye, Safiport’a kaçak yapılardan dolayı işletmeye 150 milyon TL para cezası kestiği öğrenildi.

KAÇAK YAPILAR İÇİN TUTANAK TUTULDU, PARA CEZASI KESİLDİ

CHP’li Derince Belediyesi ile Safi Derince Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (Safiport) arasında ruhsatsız yapılar ve çevresel etkiler nedeniyle yaşanan gerilim büyüyor. Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre geçen hafta Çarşamba günü belediye ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda liman sahasında 6 adet ruhsatsız yapı tespit edildi. Bu tespit üzerine tutanak tutulup encümene sunulan yapılar için 150 milyon TL rekor ceza uygulanmasına karar verildi.

RUHSAT BAŞVURUSU YAPILMAZSA YAPILAR YIKILACAK

Belediye tarafından işletmeye bir ay süre bir ay süre tanınırken ruhsat işlemlerinin yapılmaması durumunda belediye yasal süreci başlatarak yapıların yıkımı için harekete geçeceği ifade edildi.