Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Kurulu, su tarifeleri ile kademe uygulamalarında indirim yapılmasına yönelik gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı. Ancak AKP grubunun genel kurula katılmaması nedeniyle toplantı yeter sayısı sağlanamadı ve indirim teklifi görüşülemedi.

GRUP ÜYELERİ YER ALMADI

Genel kurula AKP grubundan yalnızca Meclis Üyesi Mehmet Birol Şahin katılırken, diğer grup üyeleri toplantıda yer almadı.

'İNDİRİM YAPACAĞIZ, TOPLANTIYA GELMİYORSUNUZ'

Bunun üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “İndirim yapacağız diyoruz, toplantıya gelmiyorsunuz. Bugün biz bu kadar zor şartlar altında, bu kadar sıkıntılar içerisindeyken berbat altyapıdan belli bir noktaya getirdik. Bir kademe de olsa indirim yapmak istedik. Ama AK Parti grubu aramızda değil. Ben çok üzgünüm” diyerek duruma tepki gösterdi.