Limanda yapılan kaçak yapılarla ilgili tespitlerin yapıldığını belirten Gökçe, “Bu hafta da tutanak tutmaya gidiyoruz. Hukuki süreç ondan sonra başlayacak muhtemelen. Bizim tuttuğumuz tutanaklar önce encümene gidecek, daha sonra hem para cezası kesilecek hem de yıkım kararı çıkacak” dedi.

Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Derince limanında faaliyet gösteren Safi Derince Uluslararası İşletmeciliğini 11 yıldır ruhsat ve iskansız bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü ve limanda 8 kaçak yapı inşa ettiğini tespit etti.

Belediye, 2024 Kasım ayında faaliyet gösteren işletmeye ruhsat başvuruları yapmalarını talep etmesine rağmen işletme ruhsat başvurusu yapması sonrasında çıkan harç fiyatını beğenmediği ve ruhsata tabi olmadıklarını ifade ederek başvurusunu iptal etti. CHP’li belediye, kaçak yapılara karşı harekete geçtiği öğrenildi.

Sertif Gökçe(Derince Belediye Başkanı) “SAFİPORT BELEDİYEYE SORMADAN DOLGU İŞLEMİ YAPIYOR”

Limanın 10 yılı aşkın bir süredir özelleştirme idaresinden satın alındığını belirten CHP’li başkan Sertif Gökçe, “O günden beri kapısını kapattığı halka ve belediyeye sormadan bir dolgu işlemi yapıyor. Denizimizi dolduruyor ve kirletiyor, ancak Safiport şu ana kadar Derince’ye katkı sağlamadığı gibi, harçlarını da ödemiyor. En son Safiport ile yaşadığımız problem şu; altı aydır firma yetkilileriyle gerek sözlü gerek yazılı şekilde iletişim kuruyoruz. Diyoruz ki, ‘Arkadaşlar, siz özelleştirme idaresinin size verdiği yetkiye dayanarak denizi dolduruyorsunuz, fakat nereyi dolduruyorsunuz? Nasıl dolduruyorsunuz? Sizler denizin üzerinde ve kara parçasında binalar yapmışsınız. Bu binalar sonuçta ruhsata tabidir.’ İlk başta ‘Biz devletiz, devletin üstüyüz’ dediler. Tamam, öylesiniz de, devlet bina yaparken kendisi için ruhsat alıyor. Biz Derince Belediyesi olarak bir taziye evi yaptırdık; kendi ruhsatımızı vermek 6 ay sürdü. Ben yasalara uyan bir insanım. En son tam kabul ettiler, bu sefer de harç parası yüksek çıkınca, çıkıp bir basın açıklaması düzenlediler, ‘Yok işte bir ruhsata tabi değiliz.’ Tabii olacaksınız, mecbursunuz. Ben hukukçuyum. Şu anda onlar Derince Belediyesi’nin hakkını yiyor “ diye konuştu.

“HEM PARA CEZASI KESİLECEK HEMDE YIKIM KARARI ÇIKACAK”

‘Derince’nin hakkını kim yiyorsa, sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğim’ diyen Gökçe, sözlerini şöyle sürdürdü:

-Bakın, Derince’nin her sokağında bir tane tır görürsünüz. Bir tır parkı bile yapmamışlar şimdiye kadar. Bari bir tır parkı yapsaydınız. Biz şahsım adına bir şey istemiyorum ki.

-En kötü ihtimalle harcını ödesinler. Herhangi bir yangın olduğunda veya bir afet gerçekleştiğinde, ‘Belediye ruhsat denetimi yapmamış’ diyecekler. Ben, Derince’nin hakkını kim yiyorsa, sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğim. Safiport, tam 11 yıldır hakkını yemiş Derince’nin. Biz ilk önce bir tespite gittik, yaygara koptu. Bu hafta da tutanak tutmaya gidiyoruz.

-Tespit ettiğimiz binaların kaçak olduğuna dair tutanak tutacağız. Hukuki süreç ondan sonra başlayacak muhtemelen. Bizim tuttuğumuz tutanaklar önce encümene gidecek, daha sonra hem para cezası kesilecek hem de yıkım kararı çıkacak.