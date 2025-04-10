Bursa Osmangazi Belediyesi Mart ayı meclis oturumunda, oturumu yöneten Belediye Başkanı CHP'li Erkan Aydın, kendisini 'cenazelerde fotoğraf vermek' ile eleştiren AKP meclis üyesi Kübra Yıldırım'a adeta din dersi verdi. Aydın, Yılmaz'a, "Laiklik nedir diye sorduğunuz da, Allah'ın kula soracağı soruları kulun sormamasıdır.Kimsenin de içini bilemezsiniz. Ve en büyük günahlardan biri de Allah'a şirk koşmaktır" diye karşılık verdi.

BAŞKANI KATILDIĞI CENAZELER ÜZERİNDEN ELEŞTİRDİ

Osmangazi Belediyesi meclis oturumunda grubu adına söz alan AKP meclis üyesi Kübra Yıldırım, "Vatandaşların acı günlerinde, boy boy fotoğraf vererek, oradan ayrılmak belediyecilik değildir" diyerek, başkan Aydın'ı katıldığı cenazeler üzerinden eleştirdi.

“EN BÜYÜK GÜNAHLARDAN BİRİ ALLAH’A ŞİRK KOŞMAKTIR”

AKP'li Yıldırım'a adeta din dersi veren Aydın, "Kimin cenazeye göstermelik gidip gitmediğini ne siz bilebilirsiniz, ne de ben bilebilirim, ne de kâinattaki 8 milyar insan bilebilir. Kim bilebilir, yüce Hak Teâlâ bilebilir. Laiklik nedir diye sorduğunuz da, Allah'ın kula soracağı soruları kulun sormamasıdır. Kulun, kula soracağı sorular başkadır. O yüzden bu ifadeler hassas ifadeler. Kimsenin de içini bilemezsiniz. Ve en büyük günahlardan biri de Allah'a şirk koşmaktır." ifadelerini kullandı. Aydın'ın bu sözleri meclis salonunda alkışlandı.