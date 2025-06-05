İBB soruşturması kapsamında düzenlenen 5. operasyonda 5 CHP’li belediye başkanı daha tutuklandı. Bunlardan en kritiği ise Gaziosmanpaşa Belediyesi. Çünkü Gaziosmanpaşa Belediyesi meclisinde AKP’li üyeler çoğunlukta. Tutuklanması sonrası belediyenin AKP’ye geçmesi üzerine tartışmalar devam ediyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin CHP’li belediye başkanı Hakan Bahçetepe’nin suçlandığı konuların başında Güven Asfalt ve Elif LPG şirketi ortaklığında kurulan benzin istasyonu ve AVM için rüşvet aldığı iddiası yer alıyor.

Özellikle Bahçetepe’nin kazı izni için 300 bin dolar rüşvet aldığı iddia ediliyor. İtirafçı Aziz İhsan Aktaş’ın iddiasına göre rüşvet de Güven Asfalt İşletme Müdürü Özer Ayık tarafından verildi.

İBB SORUŞTURMASINDA BAZ KAYDI MUAMMASI

İlk önce kazı iznine AKP’li başkan döneminde izin çıktığı ve meclisin AKP’li üyelerin çoğunlukta olduğu zamanda kararın geçtiği ortaya çıkmıştı.

Dosyada rüşvet pazarlığına kanıt olarak ise şirketin yetkilisi Özer Ayık ile Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin aynı yerden baz kaydı vermesi gösterildi. Fakat baz kaydı gösterilen alan 1 kilometrelik alan.

Fakat örnek gösterilen tarih ve saatlerde Bahçetepe’nin başka yerlerde olduğu ortaya çıktı.

İşte belgeler ve örnekler…

Sözcü’nün ulaştığı belgelere göre Bahçetepe’nin şirket yetkilisiyle görüştüğü ve rüşvet aldığı iddia edilen zaman ve tarihlere dair bilgiler:

22 Kasım 2024 :

Hakan Bahçetepe 24 Kasım Öğretmenler Günü pazar gününe denk geldiği için ziyaretleri 22 Kasım 2024 cuma günü gerçekleştirdi. Bu tarihte 13.30’da Gazikent İlköğretim Okulu, 14.00’te Mevlana Anadolu Lisesi, 14.30-15.00 aralığında da imam hatip okulunu ziyaret etti.

Örneğin rüşvet verdiği iddia edilen şirket Güven Asfalt’ın şubesiyle Gazikent İlköğretim Okulu’nun arasındaki mesafe 210 metre, Mevlana Anadolu Lisesi ile arasındaki mesafe 785 metre.

18 Kasım 2024:

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe 18 Kasım’da da Mevlana Kapalı Pazarı’nın açılışına katıldı. Aynı şekilde şirketin pazarla arasındaki mesafe 507 metre. Yani aynı yerden baz vermesi normal.

27 Kasım 2024:

Bahçetepe Erasmus projesi kapsamında Almanya ve Portekiz’den gelen öğrencilerle bir araya geldi. Burası da şirketin olduğu yere 980 metre mesafede. Aynı yerden baz vermesi normal. Fakat aynı saat ve tarih dosyada rüşvete kanıt olarak yer aldı.