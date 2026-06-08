Karabük’te dün gece saatlerinde meydana gelen üzücü olayda, Filyos Çayı'na düşerek akıntıya kapılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten (72) suda kayboldu. Olayın ardından bölgeye sevk edilen çok sayıda arama kurtarma ekibi, Erten'e ulaşmak için nehir boyunca geniş çaplı bir çalışma başlattı.

MOLA SIRASINDA SUYA DÜŞTÜ

Olay, saat 23.00 sıralarında Pirinçlik-Çakırlar mahalleleri yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Yenice ilçesinden Karabük istikametine doğru seyir halinde olan 78 ACD 559 plakalı otomobil, yol kenarında mola verdi. Bu esnada araçtan inen CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten, Filyos Çayı kenarında durduğu sırada ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek suya düştü. Erten, kısa sürede nehrin güçlü akıntısına kapılarak gözden kayboldu.

EKİPLER ARAMA YAPIYOR

Mustafa Erten'in yanında bulunan kişilerin durumu hemen yetkililere bildirmesi üzerine, olay yerine hızla sağlık, jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Gece saatlerinde başlayan ve ekiplerin yoğun katılımıyla sürdürülen arama kurtarma çalışmaları, Erten’in düştüğü bölge ve çayın akıntı yönü doğrultusunda titizlikle yürütülüyor.