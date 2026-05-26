Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Belediye Başkanı Alim Karaca’ya yönelik düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Soruşturma dosyasından edinilen bilgilere göre olay, 23 Mayıs'ta Akarca Mahallesi'nde meydana geldi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, evinin çevresinde keşif yaptığı belirlenen maskeli bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda ayağından yaralanan Karaca, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ADLİYEDEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Olayın ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordineli bir çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, silahlı saldırıyı düzenleyen zanlı ile birlikte hareket ettiği ve kaçmasına yardımcı olduğu tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İlçe emniyet müdürlüğündeki ifade işlemleri tamamlanan toplam 4 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Fethiye Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.