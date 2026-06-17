Kocaeli’nin İzmit ilçesinde uzun süredir gündemde olan İzmit Opera ve Kültür Merkezi projesinin lansmanı gerçekleştirildi. İzmit Belediyesi tarafından Yahya Kaptan Mahallesi’nde hayata geçirilmesi planlanan proje kapsamında opera, bale, tiyatro, konser ve konferans gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak çok amaçlı bir kültür kompleksi inşa edilecek.

“KENTİN KÜLTÜR YAŞAMINI GÜÇLENDİRECEK”

Lansmanda konuşan Hürriyet, projenin yalnızca bir bina yatırımı olmadığını vurgulayarak, “İzmit’in tarihinden, bugünkü ihtiyaçlarından ve geleceğine dair sorumluluklarımızdan doğan önemli bir adım atıyoruz” dedi. Merkezin gençler, sanatçılar ve kent sakinleri için yeni bir kamusal alan yaratacağını ifade eden Hürriyet, yapının bölgesel ölçekte kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapabilecek kapasitede tasarlandığını belirtti.

İzmit’in, antik dönemde Nikomedia adıyla Doğu Roma İmparatorluğu’na başkentlik yaptığını hatırlatan Hürriyet, “Bu kentin tarihsel izlerini yapının mimarisinde yaşatmak istedik. Sadece Nikomedia değil, Osmanlı, Selçuklu ve Cumhuriyet dönemlerinden de esinlenen bir yaklaşım benimsendi” diye konuştu.

ÇOK AMAÇLI KÜLTÜR KOMPLEKSİ

Projenin yalnızca büyük etkinliklerde kullanılan bir salon olarak tasarlanmadığını belirten Hürriyet, merkezde ana sahnenin yanı sıra sergi alanları, fuayeler, konferans salonları, eğitim birimleri, atölyeler ve sosyal alanların da yer alacağını ifade etti.

Ana salonun opera, bale, tiyatro, senfonik konserler ve büyük ölçekli sahne etkinliklerine uygun teknik altyapıyla donatılacağı belirtildi.

“İMAR HAKKININ TAMAMINI KULLANMADIK”

Yaklaşık 7 bin 500 metrekarelik arazi üzerinde yükselecek proje için mevcut imar planının yaklaşık 19 bin metrekare kapalı alan kullanımına izin verdiğini aktaran Hürriyet, buna karşın daha düşük yoğunluklu bir yapı tercih ettiklerini söyledi.

Projenin yaklaşık 13 bin metrekare kapalı alan olarak planlandığını ifade eden Hürriyet, “Amacımız mümkün olan en büyük binayı yapmak değil, çevresiyle uyumlu, bulunduğu alanı baskılamayan nitelikli bir kültür yapısı oluşturmak” dedi.

HEDEF: 2, 2,5 YILDA TAMAM

Belediye yönetimi tarafından paylaşılan bilgilere göre plan tadilatı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde onaylandı. Resmî ilan ve askı süreçlerinin tamamlanmasının ardından şuyulandırma ve tapu tescil işlemlerine geçilecek. Daha sonra proje hizmet alımı ihalesi gerçekleştirilecek.

Hürriyet, teknik projelendirme ve ihale süreçleriyle birlikte merkezin yapımının yaklaşık 2 ila 2,5 yıllık bir takvim içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Kültür merkezinin tamamen çelik konstrüksiyon sistemle inşa edileceğini açıklayan Hürriyet, projenin kapsamlı bir mühendislik ve mimarlık çalışması gerektirdiğine dikkat çekti.