CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı, partinin bazı belediye başkanlarına yönelik son operasyonda gözaltına alınan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin "rüşvetle verdiği" iddia edilen elektrik hattı çekme kazı izninin "önceki AKP'li Başkan Hasan Tahsin Usta tarafından, seçim gecesi belediye meclisine verdirildiğini" bildirdi.

AKP'Lİ BAŞKAN İZİN VERMİŞ

CHP İlçe Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Etkin pişmanlık ifadesine dayandırılan suçlamada gerçek bambaşka çıktı" ifadesi kullanılarak, şunlar kaydedildi:

"Hakan Bahçetepe’nin rüşvetle verdiği iddia edilen kazı iznini, önceki AKP’li Başkan Hasan Tahsin Usta’nın seçim gecesinde belediye meclisine verdirdiği ortaya çıktı. Hakan Bahçetepe ifadesinde, 'Bu başvuruyu eski Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta 1 Nisan 2024 tarihinde, yani oylar tekrar sayılırken, ben daha mazbatamı almamışken alelacele Belediye Meclisine havale etmiştir' dedi.

İmar komisyonunda 3 AKP'li, 2 CHP’li üye; hukuk komisyonunda 3 AKP'li, 2 CHP’li üye; meclisin genelinde ise 21 AKP ve MHP, 16 CHP meclis üyesi vardır. Bu gündem, meclisten oy birliği ile geçmiş ve toplantıyı AKP'li bir meclis üyesi yönetmiştir.

Yetki Belediye Meclisindedir. Belediye Başkanı bu konuda yalnızca idari yönlendirme yapabilir. Yargıtay içtihatlarına göre, yetkisi olmayan bir kişinin bu tür bir suçu işlemesi mümkün değildir."

"AZİZ İHSAN AKTAŞ'I TANIMIYORUM"

Açıklamada, Hakan Bahçetepe'nin, iddialarda adı geçen Aziz İhsan Aktaş, Gürkan Dölekli ve Seza Büyükçulha'yı tanımadığını, herhangi bir menfaat temininde bulunmadığını kesin bir dille ifade ettiği belirtilerek, "Kesinlikle bir para talebim veya para alışverişim olması durumu mümkün değildir. İşlem tarihinden aylar sonra sözde menfaat sağlamam hayatın olağan akışına aykırıdır" dediği aktarıldı.

Açıklamada, Belediye Meclisinde AKP-MHP çoğunluğu bulunduğuna dikkat çekilerek, “Her şey USTA işi yapılmış. Bu bir hukuki dava değil, siyasi bir kumpas girişimidir. Bu bir yolsuzluk soruşturması değil, halkçı belediyeciliği itibarsızlaştırma operasyonudur. Bu bir yargı süreci değil, halkın iradesine dönük siyasi bir müdahaledir. Gaziosmanpaşalı komşularımızın vicdanına havale ediyoruz. Çünkü biz, halkın huzurunda hesap vermekten korkmayız."