Düğün ve nikah törenine CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in de katılmasına rağmen nikah akdini adetten olduğu üzere Büyükşehir belediye Başkanı değil, nikahın kıyıldığı ilçe sınırlarında olmayan Sarıçam’ın MHP’li Belediye Başkanı Bilal Uludağ’ın kıyması dikkati çekti.

Törene, Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Ömer Çelik, TBMM 29. Dönem Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sentop ,önceki dönem adalet bakanlarından Abdulhamit Gül, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve AKP Adana Milletvekili Abdullah Doğru da katıldı.

3 bin 500 kişilik davetli olması nedeniyle salonlara sığmayacağı için Fuar Alanında yapılan düğün törenine ayrıca CHP’li Adana Büyükşehir belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin de katıldı.