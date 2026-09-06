Kocaeli Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, CHP’li İzmit Belediye Başkanvekili Lütfü Obuz’a yaptığı ziyaretin ardından görevden alındı. Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Sönmezoğlu merkeze çekildi.
35 İLDE MÜFTÜ DEĞİŞİKLİĞİ
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Türkiye genelinde 35 ilin müftülüğünde değişiklik yapıldı. Karar kapsamında Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu görevden alınarak merkeze çekildi. Sönmezoğlu’nun yerine Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş getirildi.
CHP’Lİ BAŞKANVEKİLİNE ZİYARET ETMİŞTİ
Sönmezoğlu görevden alınması, geçen ay gerçekleştirdiği bir ziyaretin ardından geldi. Müftü Sönmezoğlu, CHP’li Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in tutuklanmasının ardından belediye meclisinde başkanvekili seçilen Lütfü Obuz’u 12 Ağustos tarihinde ziyaret ederek “hayırlı olsun” dileklerini iletmişti.
Müftünün bu ziyaretinden kısa süre sonra görev değişikliğine gidilmesi dikkat çekti