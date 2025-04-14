AKP Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında görevi ve güveni kötüye kullanıp, kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Bozbey, Gürkan’ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kenti ziyaretinde, Büyükşehir Belediyesi kasasından 1 milyon 409 bin 805 lira tutarındaki resmi belgeli harcamayla ilgili yaptığı suç duyurusuna ilişkin açıklama yaptı.

Yıldırım İlçesi Vatan Mahallesi’ndeki Kent Lokantası’nın açılış töreninde konuşan Bozbey, “Biz verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Bursaspor şampiyon oldu mu? Yıllarca koltuklarda oturanlar Bursaspor’u niye küme düşürdünüz? Niye destek vermediniz? Niye sahip çıkmadınız? Şimdi Bursaspor şampiyon oldu, kent birleşti diye mi? Savcılığa gidiyorsunuz? Buyurun gidin. Verilmeyecek hesabımız yok. Biz Bursa için, Bursalılar için, Bursaspor için bugüne kadar ne yaptıysak helal olsun. Bundan sonra daha fazlasını yapacağız. Biz hiç kimseyi ötekileştirmiyoruz. Hizmetlerimizi de nerede ihtiyaç varsa orada yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.