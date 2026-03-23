İddiaya göre olay, Mersin Marina’da yer alan bir restoranda gecenin ilerleyen saatlerinde meydana geldi.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile aynı masada oturan Emre Çağrı Keçeci, Serhat Sunay ve D.K isimli kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma devam ederken, iddiaya göre Tuncer’in ismi öğrenilemeyen koruması masaya yanaşarak tartışmaya karıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma bir anda yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü.

BAŞKAN DARP EDİLDİ

Korumasının iki kişi tarafından dövüldüğünü gören Başkan Tuncer’de masadan kalkarak taraflardan birine yumruk attı.

Başkan Tuncer, bu sırada aldığı yumruk darbeleri sonucunda yere düştü. Kavgaya karışanlardan bir yere düşen başkanı yumruklayıp, tekmeleyerek dövdü.

Araya girenlerin tarafları güçlükle ayırmasıyla kavga sona ererken, taraflar birbirlerinden şikâyetçi oldu.

Bunun üzerine Başkan Tuncer, koruması ile kavga ettikleri 2 kişinin de polis merkezinde ifade verecekleri öğrenildi.

KAVGA ANI KAMERADA

Öte yandan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de karıştığı kavga anı, restoranın güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde, Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile aynı masada bulunan şahısların bir anda kavga etmeye başladığı, bir süre sonra Başkan Tuncer’in de arbedeye dahil olarak şahıslardan birine yumruk attığı görüldü.

Görüntülerde karşılık verilmesi üzerine yere düşen Tuncer’in yerde yumruklanarak tekmelendiği ve araya girenlerin kavgayı ayırdığı anlar yer aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaya ilişkin olarak Mezitli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.