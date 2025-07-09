Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, gazeteci Fatih Altaylı’nın tutuklanmasının ardından X adlı sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kendinden olmayan herkese savaş açan, hiçbir farklı sese ve söze tahammülü olmayan bir diktatörlükle karşı karşıyayız. Anadolu'da zalimler için kullanılan bir laf vardır: ‘Zulmün artsın ki tez zeval bulasın.’ Elbet bu karanlığı aşacağız" ifadelerini kullandı.

Söz konusu paylaşımın ardından Rize Pazar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Çervatoğlu hakkında “Cumhurbaşkanı’na tehdit” iddiası ile başlayan süreç kapsamında “devleti aşağılama suçu” gerekçesiyle soruşturma açıldı.

“Diktatörlük kavramı genel bir siyasal sistem eleştirisidir”

Avukatı Eray Güven ile Pazar Bölge Adliyesi’ne giderek savcılığa ifade veren Başkan Çervatoğlu, ifade sonrası sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak, şu ifadelere yer verdi:

“‘Devleti aşağılama suçu’ iddiasıyla çağrıldığım Pazar Adliyesi’nde, Avukatımız Eray Güven ile savcılığa ifademizi verdik. Bu devlet, bu memleket bizim. Hepimizin. Sadece birilerinin olmasın diye mücadele etmeye devam edeceğiz. Tweette yer alan ifadeler, toplumsal ve siyasal bir eleştiriyi içermektedir. Bu açıklama, Anayasa’nın 26. maddesiyle güvence altına alınan ifade özgürlüğü kapsamında yapılmıştır. Gazeteci Fatih Altaylı’nın tutuklandığı haberine istinaden, ülkedeki düşünce ve basın özgürlüğü adına duyulan kaygı dile getirilmiştir. Bu, demokratik bir toplumda doğal ve meşru bir tepkidir. Kamu görevlisi olarak halkın vicdanını yansıtan bir duruştur.

‘Diktatörlük’ kavramı, genel bir siyasal sistem eleştirisidir ve dünya genelinde sıkça kullanılan bir söylemdir. Bu, kişileri hedef alan bir hakaret değil, yönetime dair soyut bir nitelendirmedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına göre de siyasetçiler, gazeteciler ve kamuoyuna mal olmuş kişiler daha geniş çerçevede eleştirilebilir. Bu bağlamda tweet, herhangi bir suça teşvik içermeyen, düşünce özgürlüğü kapsamında bir açıklamadır.”