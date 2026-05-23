'Mutlak butlan' kararının ardından Ankara'da hareketli günler yaşanırken, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde toplandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması beklenirken, CHP Lideri Özel ve yönetimine destek açıklaması yapılacağı tahmin ediliyor.
Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 10.00'da başlayan toplantıda, yeni dönemde izlenecek yol haritası mercek altına alınacak.
Toplantıya, Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ABB Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer katıldı.
