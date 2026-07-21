CHP lideri Özgür Özel, CHP grup toplantısında CHP’ye veda etti ve yeni partinin kuruluşunu resmen ilan etti. Özel’in açıklamaları sonrası CHP’den ilk istifa da geldi. CHP İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan CHP’den istifa ettiğini açıkladı.

‘BU DEĞERLERİ YAŞATMAK İÇİN’

Bakan, istifası sonrası ilk açıklamasını Sözcü TV’ye yaptı. Bakan, “Biz Cumhuriyet Halk Partisi’nin değerlerini bırakmıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerini, devrimlerini ortada ve kenarda bırakmıyoruz. Bizim ayrıldığımız şey sadece işgal altında olan bir siyasi parti, iktidarın işgali altında olan bir siyasi parti ve onun fiziki mekanlarıdır. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucu değerlerine, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucu değerlerine sahip olarak bir başka partiye gidiyoruz, bu değerleri yaşatmak için” ifadelerini kullandı.

‘YÜRÜYÜŞÜMÜZE DEVAM EDECEĞİZ’

Bakan ayrıca, “14-28 Mayıs seçimlerinin bizde yarattığı travma seçimleri kaybetmiş olmamızdı. Temel hedefimiz Türkiye’yi değiştirebilmekti. Önce CHP’yi değiştirmenin şart olduğuna inandık, yaptığımız şey oydu. Şu an CHP iktidarın yargı vesayeti ile ele geçirilmiş durumda. CHP de yapacağımız iktidar yürüyüşünü o yürüyüş yapıyoruz. Onu yaparken de yaklaşımımız, CHP’nin geleneksel tabanına sahip çıkmakla beraber onu aşan bir toplumsal muhalefet yaratmaktı yani CHP+ Türkiye’de demokrasiye inanan hukukun üstünlüğüne yargının bağımsızlığına inanan temel hak ve özgürlükleri savunan düşünce özgürlüğünü savunan kim varsa hepsini davet etmekti. Dolayısıyla onlarla beraber biz yürüyüşümüze devam edeceğiz” dedi.

‘BAŞKANIMIZ İŞARET ETTİĞİNDE YAPARIZ’

Bakan yeni gelecek istifalarla ilgili de, “Partide parti üyeleri, üye olan partililer istifa edebilirler orada bir şey yok ama belediye başkanları ve belediye meclisleri için şu an genel başkan Özgür Özel’in ve onun yönetiminin işaretini beklemek lazım. Oralarda bir sıkıntı olsun istemiyoruz. Gruplarda bölünme parçalanma olsun istemiyoruz, bir iki kişi bile meclis çoğunluklarını değiştirebilir. Onu genel başkanımız işaret ettiğinde yaparız” ifadelerini kullandı.