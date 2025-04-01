CHP’li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile CHP’li Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal evliliklerini sosyal medyadan duyurdu.
Düğüne herkesi çağıran çiftin sessiz sedasız evlenmesi dikkat çekti.
Ahmet Aras ve Gonca Köksal ortak sosyal medya hesaplarından nikah mutluluğunu paylaştı.
Başkan Aras nikaha ilişkin yaptıkları paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
- Sevgili hemşehrilerimiz;
- Bugün hayatımızın en özel günlerinden birini yaşıyoruz. Ailemizin huzurunda, Menteşe Konakaltı Nikah Salonu’nda gerçekleşen nikah töreniyle hayatlarımızı birleştirdik.
- Bu mutlu günümüzde sevincimizi paylaşan herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Hep birlikte, sevgi ve dayanışma içinde, daha güzel bir geleceği inşa etmeye devam edeceğiz.
- Sevgi ve saygılarımızla…Gonca Köksal & Ahmet Aras.