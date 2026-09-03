İzmir’de bir dizi temas ve programa katılan butlan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suat Taşer Sanat Merkezi’ndeki programında dikkat çeken anlar yaşandı. Kılıçdaroğlu’nun salona gelişi sırasında bazı partililerin ilgisi dikkat çekerken, programın en çok konuşulan ayrıntılarından biri ise belediye başkanlarının katılım tablosu oldu.

CHP’de kalmayı tercih eden İzmir’deki belediye başkanlarının büyük bölümünün Kılıçdaroğlu’nun programına katılmaması dikkat çekti.

BELEDİYE BAŞKANLARI YOKTU

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ve Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı programa katılmadı.

KATILAN TEK BAŞKAN HÜSEYİN BENZER

İzmir’den programa katılan tek belediye başkanlığı temsilcisi ise Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer oldu.

HALK TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Kılıçdaroğlu Karşıyaka'da halkın tepkisiyle karşılaştı. Kent Balık Restoran'da vatandaşlar Kılıçdaroğlu'nu görünce yuhalamaya başladı.