Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu önergesi ile Nisan ayında Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde onaylanan Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nin adı Pamukkale Kültür Merkezi olarak değiştirilmesi kararı Denizli Valiliği’ne gönderildi.

Konu hakkında Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclisi Mayıs ayı oturumunda açıklama yapan Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, meclis kararıyla Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nin isminin ''Pamukkale Kongre ve Kültür Merkezi'' olarak değiştirilmesine rağmen kararın Denizli Valisi tarafından onaylanmadığını açıkladı.

Çavuşoğlu, konuyu idari yargıya taşıyacaklarını belirtti.

Çavuşoğlu, şunları söyledi.

-Bu ülkeyi yöneten irade, yıllardan beri vesayete karşıyız. 'Vesayet olmamalı, seçilmişlerin iradesinin üstünde hiçbir irade konulamaz' diye yaklaşık 20 yıldır ülkemizi yöneten sayın Cumhurbaşkanında dediği gibi bu seçilmişler olarak burada almış olduğumuz karar maalesef atanmışlar tarafından iade edildi, kabul görmedi.

-Geçen mecliste Denizli'nin 300 kusur bin oyunu almış, aynı zamanda her iki vatandaşın birinin tevecüdüne layık olmuş, aynı zamanda da meclis üye sayısı yüzde 70'in üzerinde olan bir irade, bu şehrin kültürle uzaktan yakından alakası olmayan, hala siyaset yapan, hala siyaset yapma iradesini sürdüren bir yerin isim değişikliğini yapma iradesi göstermiştir.

-O ismini değiştirdiğimiz önceki dönem belediye başkanımız zamanında onlarca isim değişikliği ile ismini değiştirdiğimiz sayın başkanın, meclisinin kararı var.

-Mesela 55 tane mahallemiz 31'e düşürülmüş. 25 mahallemizin adı kaldırılmıştır. Valiliğin gerekçesinde diyor ki; şehrin kurumsal hafızası siliniyor diyor, şehirde isimler yaşamalı diyor, geçmişle bağı koparılmamalı diyor.

-En çok bağı koparıldığı dönem olmuş, 25 tane mahallemiz ismi değişmiş. Hiç kimse dememiş ki böyle bir şey olmaz. Herkes demiş ki bu şehrin oyları ile seçilmiş halkının iradesiyle seçilmiş temsilcileri böyle bir karar vermiş, başımızın üstüne demiş. Vesayetin her türlüsüne karşıyız, kim bu meclisin seçilmiş iradesinin üstüne kim tahakkuk kurmak istiyorsa bilsinler ki onlara da karşıyız. Madem ki demokrasi esas, madem ki seçmen iradesi esas, biz esas iradeyi savunmaya devam edeceğiz. Bunu da herkesin bilmesini istiyorum.

-Bu sorunun aşılacağı ile ilgili gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Bu saatten sonra o tesisinin adı benim şahsımda Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'dir arkadaşlar.