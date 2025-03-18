İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan 'diploma' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasındaki durumu görüşmek üzere toplanan İstanbul Üniversitesi, iptal kararı aldı.
Üniversite yönetimi, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verdi.
CHP'Lİ BELEDİYEDEN 'DİPLOMALI' DESTEK
İmamoğlu'na CHP'li Hopa Belediyesi'nden destek geldi. Hopa Belediyesi, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını belediye binasının girişine astı.
Belediye Başkanı Utku Cihan, sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşıma şu notu düştü:
"Ekrem Başkanımızın diplomasının iptalini ve başkanımıza yapılan hukuksuzluğu kabul etmiyoruz!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını Hopa Belediyesi binamıza astık.
Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!"