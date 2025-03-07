31 Mart Yerel Seçimlerinde AKP'nin kaybettiği belediyelerden biri olan Derince Belediyesi, hayat pahalılığı ve ekonomik krizden dolayı geçinmekte zorlanan dar gelirli vatandaşlara yönelik Ramazan ayı boyunca ücretsiz iftar sofrası uygulaması başlattı.

Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe’nin sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmete sunduğu Kent Lokantası, Ramazan ayı boyunca ilçede dayanışmanın merkezi oluyor. İftarlarda ilçe halkına ücretsiz yemek ikramı yapılan Derince Kent Lokantası’na vatandaşlar yine yoğun ilgi gösteriyor. Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe ve CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler de iftarı Kent Lokantası’nda vatandaşlarla birlikte yaparak, bereket sofrasını paylaştı.

RAMAZAN AYI BOYUNCA ÜCRETSİZ İFTAR

Kent Lokantası’nda vatandaşlara yemek dağıtımında bulunan Başkan Gökçe ve Milletvekili Çiler, sonrasında halkla birlikte iftar yaptı. Derince Kent Lokantası’nın pazar günleri hariç haftanın 6 günü iftar saatlerinde açık olduğunu belirten Başkan Gökçe, yaptığı değerlendirmede “Ramazan ayı boyunca iftarlarda ücretsiz hizmet veren Kent Lokantamızda, Milletvekilimiz Sayın Nail Çiler ile birlikte halkımızla beraber oruçlarımızı açtık. Huzur ve kardeşlik duygularının hakim olduğu bu mübarek ayda halkımızla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadık” ifadelerini kullandı.