CHP’li Fethiye Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya’nın yaklaşık iki aydır Çin’de alıkonulduğu iddia edilirken, belediyeden konuya ilişkin açıklama geldi. Belediyenin açıklamasında olayın 'şahsi ve münferit' olduğu ve soruşturma sürecinin devam ettiği kaydedildi.

Muğla Fethiye Belediyesi'nde CHP'li Belediye Meclis Üyesi emekli albay Ruhtan Başkaya, eğitim programı için gittiği Çin'de iki aydır kayıplara karıştı. Fethiye Belediyesi, Başkaya hakkında Çin makamlarınca inceleme ve soruşturma yürütüldüğünü, sürecin Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği ile istişare halinde takip edildiğini bildirdi.

SON PAYLAŞIMI 10 TEMMUZ'DA

Çin'de bir üniversitenin düzenlediği eğitim programına katılan Başkaya, 3 Temmuz’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çeşitli ülkelerden yaklaşık 40 kişinin yer aldığı “BRI Countries Governance Capacity Building Seminar” adlı programa katıldığını duyurdu ve sosyal medyada en son paylaşımını yine bu ülkede 10 Temmuz'da yaptı.

Fethiye Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, programın Çin’deki bir üniversite tarafından düzenlendiğini bildirilirken, Başkaya'nın Çin seyahatindeki giderlerin Çin tarafından karşılandığı kaydedilirken, olayın 'şahsi ve münferit' olduğu belirtild.

Başkaya'nın Çin'de neden alıkonulduğuna ilişkin herhangi bir bilgi verilmezken, Çinli yetkililerin hassas bir inceleme ve soruşturma süreci yürüttüğü açıklandı. Açıklamada, “Anılan kişi hakkındaki isnat ve iddialar henüz yargı aşamasında değildir. Dolayısıyla kesinleşmiş herhangi bir hukuki hüküm de bulunmamaktadır” denildi.