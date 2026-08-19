Menderes Belediyesi’ndeki başkanvekilliği seçiminde AKP’li adaya oy veren ve seçimin ardından AKP ilçe binasında partilileri tebrik ederken görüntülenen CHP'li meclis üyesi Harun Bila'nın, AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ın da geldiği kutlama toplantısına da katıldığı ortaya çıktı.
Seçim sürecinin ardından CHP Genel Merkezi tarafından “Genel başkan talimatına uymamak” gerekçesiyle disipline sevk edilen Bila'nın, yeni başkanvekilini ziyaret eden AKP heyetinde yer alması dikkat çekti.
AKP HEYETİ MENDERES'TE BİR ARAYA GELDİ
AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Menderes Belediyesi Başkanvekili seçilen Asuman Şen’e tebrik ziyaretinde bulundu. Gerçekleştirilen ziyarete İnan’ın yanı sıra AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AKP İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan katıldı.
DİSİPLİNE SEVK EDİLEN CHP'Lİ ÜYE ZİYARETTE YER ALDI
Başkanvekili Şen’in makam odasında AKP Genel Sekreteri İnan’ı bekleyen partililer arasında CHP'li meclis üyesi Harun Bila da yer aldı. Seçimlerde AKP adayı Asuman Şen’e oy vermesiyle gündeme gelen Bila'nın, heyetle birlikte makam odasında bulunması kameralara yansıdı.