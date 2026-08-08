Mahkemenin “mutlak butlan” kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurmayları, hakkında henüz dava veya soruşturma bulunmayan CHP’li belediyeler için de denetim mekanizması başlatmaya hazırlanıyor. Yapılacak incelemelerin sonuçları, yedi kişilik kurula raporlanacak.

CHP'de belediyelere yönelik parti içi denetimin kapsamının genişletileceği belirtildi. Hakkında adli soruşturma veya iddianame bulunan belediyelere yönelik incelemelerin yanı sıra henüz herhangi bir soruşturma başlatılmamış belediyeler de denetime alınacak.

Türkiye gazetesinin haberine göre, CHP'de "arınma komisyonu" olarak bilinen yedi kişilik Yerel Yönetimlerdeki Hukuki Süreçleri İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun çalışmaları devam ederken, yeni bir alt komisyon kurulacak.

Yeni komisyonun hakkında soruşturma bulunmayan belediyeleri tek tek ziyaret ederek incelemelerde bulunacağı, çalışmaların sonuçlarını ise yedi kişilik kurula raporlayacağı belirtildi.

Böylece parti içi denetim yalnızca hakkında adli soruşturma veya iddianame bulunan belediyelerle sınırlı kalmayacak. Henüz resmi bir soruşturma başlatılmamış CHP'li belediyeler de denetim kapsamına alınacak.

CHP kurmayları, hakkında iddianame bulunan belediye başkanlarına yönelik incelemelerin de sürdüğünü ancak iddianamelerin kapsamlı olması nedeniyle çalışmaların zaman aldığını belirtti.

Kurmaylar, "Önceliğimiz belediyelere isnat edilen suçlar. İddianamesi çıkanlarla ilgili değerlendirme yapıyoruz ancak iddianameler çok uzun, çok büyük olduğu için süreç uzun sürüyor. Peyderpey ilerliyoruz, dosyalarda olgunlaşma oldukça açıklamalar yapılacak" dedi.