CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu isimlere yönelik gözaltı işlemlerine tepki gösterdi. Zeybek, son dönemde CHP'li belediyelere yönelik operasyonların artmasına dikkat çekerek, halkın seçimlerde ortaya koyduğu iradeye saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

"GÜNDEMDE SÜREKLİ CHP'Lİ BELEDİYELER VAR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zeybek, yargının odağında 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin kazandığı belediyelerin bulunduğunu savundu. Türkiye'nin birçok önemli sorunu çözüm beklerken belediyelere yönelik operasyonların sürdürülmesinin kamuoyunda rahatsızlık yarattığını ifade eden Zeybek, "Neredeyse haftanın her günü yeni bir şafak operasyonuyla uyanıyoruz" dedi.

"BU YETKİYİ MİLLET VERDİ"

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın yüzde 55,48, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un ise yüzde 56,61 oy oranıyla seçildiğini hatırlatan Zeybek, her iki ismin de halkın desteğiyle göreve geldiğini belirtti. Zeybek, "Bu yetkiyi millet verdi. Altını çiziyorum; millet verdi" ifadelerini kullandı.

"HALKIN TERCİHİNE SAYGI GÖSTERİLMELİ"

Operasyonların seçmen iradesini gölgelediğini öne süren Zeybek, açıklamasında halkın demokratik tercihine saygı duyulması çağrısında bulundu. CHP'li yönetici, "Sandık iradesini itibarsızlaştırmayın. Halkın tercihine saygı duymayı artık öğrenin" dedi.