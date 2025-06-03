CHP'li belediyelere yönelik 5. dalga operasyonlar kapsamında 31 Mayıs Cumartesi gözaltına alınan ve aralarında İstanbul ve Adana'nın 5 büyük ilçesinin belediye başkanının da bulunduğu bazı isimler bu sabah İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Bayrampaşa Devlet Hastanesine sağlık kontrolüne götürüldü.

Sevk sırasında çekilen ve basına servis edilen görüntüler tepki çekerken CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut söz konusu görüntülere ilişkin, "savaş suçlusu gibi hedef gösteren, itibarsızlaştırmaya çalışan bu utanç verici görüntüler" ifadelerini kullandı.

AKP'Lİ TAYYAR'DAN İTİRAZ

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar görüntülere ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Haklarında isnat edilen suçlama ne kadar ağır olursa olsun, bu görüntülerin çekilmesine izin verilmesi veya servis edilmesi, yeni Türkiye’ye yakışmadı" ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

"AK Parti, eski Türkiye’nin tüm kötü alışkanlıklarını silen devrim niteliğinde önemli reformlar yaptı.

İktidara gelir gelmez ilk işlerinden biri, ceza kanunu ve yargılama usullerini tümden değiştirmekti.

Temel amaç, kişilik haklarını korumak, adil yargılamayı temin etmekti.

Haklarında isnat edilen suçlama ne kadar ağır olursa olsun, bu görüntülerin çekilmesine izin verilmesi veya servis edilmesi, yeni Türkiye’ye yakışmadı.

Mücadeleye devam ama usulünce…"