Vali Yiğitbaşı’na yanıt CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan’dan Geldi. Erhan, “Keşke valimiz aynı hassasiyeti belediye başkanlığı AKP’deyken Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı’nın belediyenin hiçbir organizasyonuna davet edilmediği dönemde de gösterseydi” ifadelerin kullandı.

CHP’li Afyonkarahisar Belediyesi’nin Patiköy Mama Üretim Tesisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı’nın ilginç talebi damga vurdu.

“PROGRAMLARA AKP’Yİ DE DAVET EDELİM”

“Türkiye’nin ilk türbanlı Valisi” olarak bilinen Yiğitbaşı, belediyenin programlarına bundan sonra AKP İl Başkanlığı’nın da katılmasını istedi. Yiğitbaşı, “Bizim çabamız, Afyonkarahisar’ın tüm kurumlarıyla el birliği vererek şehrimizin geçmişini ihya ve geleceğini inşa etmektir. İnşallah Sayın Başkan’ın, bizlerin de katılacağı yine böyle açılışlarda ve ortak programlarda, bir sonraki etkinliklerde... Bugün bazı siyasi parti temsilcilerimiz var, bazıları davetliydi ama katılamadı. Ama inşallah sizlerin gayretiyle, özverisiyle güzel bir başlangıçla bir adım atalım. Şimdiye kadar sanıyorum belediyenin programlarına davet edilmiyordu; AK Parti İl Başkanlığımızı da bu tip programlara davet edelim, biz de onların katılımını sağlayalım. İnşallah, az önce Başkanımızın söylediği gibi, acıda ve sevinçte bir arada olmayı tüm Türkiye’ye biz, buradan Afyonkarahisar olarak gösterelim diyorum” ifadelerini kullandı.

“AKP DÖNEMİNDE HİÇBİR CHP DAVET EDİLMEDİ”

Yiğitbaşı’nın açıklamalarına CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Erhan, “Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı Afyonkarahisar Belediyemizin bugünkü Patiköy Mama Üretim Tesisi açılışında yaptığı konuşmada belediyenin organizasyonlarına AKP il başkanının da davet edilmesi tavsiyesinde bulundu. Keşke valimiz aynı hassasiyeti belediye başkanlığı AKP’deyken Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı’nın belediyenin hiçbir organizasyonuna davet edilmediği dönemde de gösterseydi” ifadelerine yer verdi.