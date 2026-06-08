Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki özel bir işletmede serpme kahvaltıya ödenen yüksek tutar sosyal medyada tartışılmaya devam ederken, İstanbul Tuzla Belediyesi Sosyal Tesisleri’ne ait bir adisyon fiyatlar arasındaki makası ortaya koydu. Dört kişilik bir ailenin balık menüsü için ödediği fatura, özel işletmeler ile kamu tesisleri arasındaki fiyatlama tercihlerini tartışmaya açtı.

ANKARA'DAKİ KAHVALTI HESABI TEPKİ ÇEKTİ

Gıda Bülteni'nde yer alan habere göre, Kurban Bayramı döneminde Ankara'daki tesiste kesilen adisyona göre, 5 kişilik serpme kahvaltı için 9 bin 250 lira ücret yazıldı. Adisyonda üç adet yarım litrelik suyun 300 lira, sıkma portakal suyunun ise 1300 lira olarak faturalandırıldığı görüldü.

Toplamda 10 bin 850 liraya ulaşan hesap, özellikle su ve yan ürün fiyatları nedeniyle sosyal medyada yoğun tepki topladı. Tüketiciler fiyatların maliyet sınırlarını aştığını savunurken, özel işletme sahipleri artan kira, enerji ve personel giderlerini gerekçe gösteriyor.

BELEDİYE TESİSİNDE BALIK MENÜSÜ 1531 LİRA TUTTU

Aynı dönemde paylaşılan diğer bir adisyonda ise İstanbul Tuzla Belediyesi Sosyal Tesisleri’ni ziyaret eden dört kişilik bir ailenin hesap dökümü yer aldı. Menüde iki porsiyon uskumru, bir porsiyon çupra, balık çorbası, karides salatası, salatalar, çeşitli mezeler ve içecekler bulundu.

Akşam yemeğinin 2 bin 42 lira olan ara toplamı, tesiste uygulanan indirimle birlikte net 1531,50 lira olarak kayıtlara geçti. Ankara’daki kahvaltı adisyonunda yarım litrelik su 100 liradan satılırken, belediye tesisinde bardak su fiyatının 7 lira olarak fişe yansıması dikkat çekti.

KİŞİ BAŞI MALİYETLERDEKİ BÜYÜK FARK

İki adisyon doğrudan karşılaştırıldığında, menü içerikleri farklı olmasına rağmen ortaya çıkan maliyet tablosu iki farklı piyasa yapısını gösterdi. Özel işletmedeki kahvaltının kişi başı maliyeti yaklaşık 2 bin 170 lira seviyesine ulaştı.

Buna karşılık, kamuya ait sosyal tesisteki balık ve meze ağırlıklı akşam yemeğinin kişi başı maliyeti 383 lirada kaldı. Uzmanlar, belediye işletmelerindeki düşük fiyat politikasının normal olduğunu belirtirken, aradaki büyük uçurumun sadece hammadde ve genel işletme maliyetleriyle açıklanamayacağını ifade ediyor.