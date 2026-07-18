Son yerel seçimde Şişli Belediye Başkanı seçilen Resul Şahan'ın tutuklanmasının ardından Şişli Belediyesi'nde kayyum olarak Cevdet Ertürkmen’in görevlendirildi. Ertürkmen geçtiğimi mayıs ayında görevi bıraktı. Mudanya Kaymakamlığı’ndan İstanbul Vali Yardımcılığı görevine atanan Ayhan Terzi getirildi. Terzi, 11 Mayıs’ta başladığı görevini İçişleri Bakanlığı’nın 19 Mayıs tarihli kararnamesiyle bıraktı.

Şişli'deki görevinde yalnızca 8 gün kalabilen Ayhan Terzi, Güngören Kaymakamlığı’na atandı.

Terzi'den boşalan kayyum koltuğuna ise geçtiğimiz mayıs ayında Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna getirildi.

(Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna / Şişli Kayyumu)

Yapılan yeni görevlendirmeyle birlikte Tuna, mevcut Büyükçekmece Kaymakamlığı görevini sürdürürken aynı zamanda Şişli Belediyesi’ndeki kayyum görevini de eş zamanlı olarak yürütecek.

'MENZİL'E OTOBÜS'

Şişli kayyumu Ali İkram Tuna, bir hafta önce ilçede yer alan Kuştepe Mahallesi'ni ziyaret etti. ,

Bir hafta sonra da Kuştepe Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar için Adıyaman Menzil'e otobüs kaldırdı.

'KUŞTEPE'DE BİR İLK'

Fotoğrafları AKP'li Barış Çayırcı paylaştı. Ziyaret ile ilgili açıklama yapan Çayırcı, "Kuştepe Mahallemizde yıllar sonra bir ilk! Göreve geleli henüz 55 gün olmasına rağmen, mahallemizin ve dergahlarımızın talebini geri çevirmeyerek Adıyaman Menzil’e otobüs desteği sağlayan Şişli Belediye Başkan Vekili Sayın Ali İkram Tuna beyefendiye, belediye başkan yardımcımız Şaban Demirel şahsım, mahalle sakinlerimiz ve dergahımı adına sonsuz teşekkür ederiz. İyi ki varsınız Sayın Başkan!" ifadelerini kullandı.