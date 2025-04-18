İzmir'de Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemalpaşa Belediyesinin geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize ettiği ancak Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konseriyle ilgili kamu harcamalarında usulsüzlük yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma yürüttü.

Soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında, iştirak halinde hileli davranışlarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız menfaat temin ettikleri suçlamasıyla yakalama kararı verildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı A.B, belediyenin bu konudaki idari soruşturması kapsamında daha önce açığa alınan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B, belediye personelleri S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P'yi gözaltına aldı.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Kemalpaşa Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen gözaltı operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.

Aslanoğlu, gözaltıların bizzat Belediye Başkanı Mehmet Türkmen'in talebiyle başlatılan bir soruşturmanın kapsamında olduğunu belirtti.

İzmir'de Kemalpaşa Belediyesine yönelik düzenlenen operasyonda biri başkan yardımcısı olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, gözaltılara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

-Kemalpaşa belediyesine bu akşam saatlerinde yapılan gözaltılar, bizzat belediye başkanımız Sayın Mehmet Türkmen’in şikayetiyle başlatılan soruşturma kapsamındadır.

-Sanatçı Gülşen’in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda konser vermesi ve etkinlikler düzenlenmesi için yapılan organizasyonda, konser, TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısı nedeniyle iptal edilmiştir. Soruşturma, konser iptal edilmesine rağmen sözleşmenin bağlayıcı hükümleri nedeniyle firmaya belli bir miktar ödeme yapılması ile ilgilidir ve konu hakkında bizzat Kemalpaşa Belediye Başkanımız Mehmet Türkmen soruşturma yapılmasını istemiştir.

-Belediye başkanımızın çok önce soruşturma istediği konuda görevliler çağrılarak da ifadeleri alınabilecekken yine aynı yönteme başvurulmuştur.

-Soruşturmanın selameti açısından kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini önemsiyor ve soruşturmanın her aşamasının ilçe halkının hakkını korumak adına Kemalpaşa Belediyemizce yakından takip edilmekte olduğunun bilinmesini istiyorum.