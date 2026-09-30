Buca Belediyesi tarafından bir firmadan iş makineleri, binek araçlar, çöp kamyonları ve ekskavatörlerin kiralanmasına ilişkin sözleşmeden kaynaklanan borç nedeniyle haciz işlemi başlatıldı.

150 MİLYON TL'LİK BORÇ İÇİN HACİZ İŞLEMİ

2024-2025 döneminden kalan 150 milyon TL'lik borcun ödenmemesi üzerine alacaklı firma tarafından yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

İCRA EKİPLERİ POLİS EŞLİĞİNDE BELEDİYEDE

Alacaklı firmanın avukatı Ümmü Gökçe Aydoğdu, polis eşliğinde 5'inci İcra Müdürlüğü ekipleriyle saat 11.30 sıralarında Buca Belediyesi'ne geldi. Haciz işlemleri kapsamında belediye başkanı, başkan vekilleri ve başkan yardımcılarının odalarında bulunan eşyaların haczedileceği öğrenildi.

BELEDİYEDE İŞLEMLER SÜRÜYOR

Buca Belediyesi binasında icra ekiplerinin haciz işlemleri devam ediyor.

SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANI CEZAEVİNDE

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, eski CHP İlçe Başkanı Ç.K, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı firma sahipleri ve müteahhitlerin de bulunduğu toplam 53 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1 Haziran'da İzmir, Ankara, Erzincan ve Çanakkale'de belirlenen adreslerde gözaltına alınmıştı.

Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 51 şüpheli tutuklama, 3'ü ise adli kontrol şartı talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın da bulunduğu 42 şüpheliyi tutukladı, 12 şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

SEÇİME GİDİLDİ, YİNE CHP'DE KALDI

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın tutuklanıp İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından İzmir Valiliği kararıyla Buca Belediye Meclisi 12 Haziran'da olağanüstü gündemle toplandı.

Buca Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen gizli oylamada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubunun adayı Hüseyin Benzer ile Cumhur İttifakı’nın adayı AKP'li Veli Balyemez yarıştı. 43 meclis üyesinin katıldığı oylamanın ilk iki turunda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu sağlanamadı. Mevzuat gereği salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda 25 oy alan CHP'li meclis üyesi Hüseyin Benzer, Buca Belediyesi Başkanvekili seçildi. Rakibi Veli Balyemez ise bu turda 17 oyda kaldı.

Seçimin ardından açıklama yapan yeni Başkanvekili Hüseyin Benzer, yaşanan süreçten dolayı içlerinin buruk olduğunu ifade ederek, "Görkem Başkanımızın emanetine çok çalışarak gözümüz gibi bakacağız. Adaletin yerini bulacağına ve başkanımızın en kısa sürede görevine döneceğine inanıyoruz" dedi.