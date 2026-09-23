Menderes Belediyesi'ne düzenlenen ikinci dalga operasyonuyla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Menderes Belediyesinde rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarının örgütlü şekilde işlendiği iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 4 Ağustos 2026 tarihinde operasyon gerçekleştirilmiştir. Söz konusu operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 11'i tutuklanmış, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Soruşturmanın devamında; alınan müşteki ve tanık ifadeleri ile şüphelilere ait MASAK verilerinin incelenmesi sonucunda, TCK'nın 220’nci maddesi kapsamında suç örgütüne yardım ettikleri, rüşvet ve irtikap suçlarına karıştıkları değerlendirilen 9 şüpheli daha tespit edilmiştir. Tespit edilen şüphelilere yönelik 23 Eylül 2026 günü eş zamanlı operasyonda, 9 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

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