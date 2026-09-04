Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla birlikte CHP'ye geri dönmesinin ardından 'butlan' yönetiminde yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşı Özlem Şanver, Nisan 2026’da fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürerek mahkemeye başvurdu.
Başvuruyu değerlendiren İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, 6284 sayılı Kanun kapsamında Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Söz konusu tedbir kararının daha sonra 2 ay daha uzatıldığı belirtildi.
'BIRAK BENİ!'
Mercek TV’nin paylaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde Berhan Şimşek'in, evin bahçesinde Özlem Şanver'in ayağına tekme attığı ve "Bırak beni" demesine aldırış etmeden zorla evin içine soktuğu anlar yer aldı.