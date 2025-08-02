Emrullah Kılıç’ın hem kick boks antrenörü hem de motokurye olduğunu hatırlatan Özgül, genç yaşta hayatını kaybeden Kılıç’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından yazılı açıklama yapan Özgül, şunları kaydetti:

“25 yaşındaki Emrullah Kılıç, geçimini sağlamak için çalışıyordu. Sipariş teslimatı sırasında geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Bugün ailesini ziyaret ederek acılarını paylaştık. Baba Mustafa Kılıç’ın tek isteği, oğlunun ardından adaletin sağlanması. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu adalet mücadelesinin sonuna kadar takipçisi olacağız. Motokuryelerin yıllardır güvencesizlik, uzun mesailer ve düşük ücretlerle yaşadığı sorunlar artık göz ardı edilemez.”

'GÜVENCESİZLİĞE SESSİZ KALMAYACAĞIZ'

Berna Özgül, Türkiye genelinde her gün yüzlerce motokuryenin tehlikeli koşullar altında çalıştığına dikkat çekerek, “Kuryelik mesleği sistematik bir şekilde riskli ve güvencesiz hale getiriliyor. Bu ölümler kader değil, tedbirsizliklerin ve denetimsizliğin sonucudur. Emrullah’ın ölümü de bize bunu bir kez daha hatırlatıyor” ifadelerini kullandı.

CHP’li Özgül, kazaya ilişkin hukuki sürecin yakından takip edileceğini belirtti ve motokuryelerin daha güvenli koşullarda çalışabilmesi için yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.