CHP’li Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile AKP'ye katılacağını yönündeki iddiaları yalanladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun, CHP’den istifa ederek AKP’ye katılmasının ardından, başka isimlerin de benzer geçişler yapacağı öne sürülmüştü. Bu iddialarda adı geçen Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ortaya atılan iddiaları kesin bir dille reddetti.

Kahveci paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

- Kamuoyunda gündeme gelen parti değişikliği iddialarına açıklık getirmek amacıyla, şeffaflık ilkemizden taviz vermeden net bir şekilde gerekli izahatı yaptık.

- Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizin kalkınması, refahı ve geleceği için aynı azim, aynı kararlılık ve aynı samimiyetle görevimizin başında olmaya devam edeceğiz.