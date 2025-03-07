Akçaşehir Belediye Başkanı Soner Yeşildaş hakkında belediyeye ait kaynakların usulsüz kullanıldığına dair iddialar üzerine Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

İddialar arasında; Belediye işçi ve araçlarının özel amaçlarla kullanıldığı, ihale yapılmadan hurda satışının gerçekleştirildiği, belediye gelirlerinin resmi hesaplar yerine farklı hesaplara yönlendirildiği, belediyeye ait parke taşlarının şahsi mülk için kullanıldığı gibi konular yer alıyor.

Bu iddiaların ardından, sürecin hukuki çerçevede yürütülmesi için Ankara’dan bir bilirkişi atandı.

BİLİRKİŞİ HEYETİ BELEDİYEDE İNCELEME BAŞLATTI

Edinilen bilgilere göre; bilirkişi heyeti jandarma ekipleri eşliğinde belediye binasında incelemelere başladı. Yapılan çalışmalar kapsamında fiziki evraklar ile dijital kayıtlar karşılaştırılarak belediyenin mali işlemleri ve ihale süreçleri değerlendiriliyor.

BELEDİYE BAŞKANI SÖZCÜ'YE KONUŞTU

SÖZCÜ'ye konuşan Akçaşehir Belediye Başkanı Soner Yeşildaş, söz konusu iddialarla ilgili soruşturmanın yaklasık 6-7 ay önce başladığını ve bilirkişi atandığını söyledi. Yeşildaş, mevcut iddiaların hukuki süreç tamamlandıktan sonra netlik kazanacağını ifade etti.