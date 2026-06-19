CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ün annesi Huriye Bülbül (95), yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Bülbül için Nazilli Koca Cami’de ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI Törene CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan ve Evrim Karakoz, CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, ilçe belediye başkanları, CHP Nazilli İlçe Başkanı Aslı Ökmen, partililer, çeşitli siyasi ve sivil toplum temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. EĞRİBOYUN MEZARLIĞI'NDA DEFNEDİLDİ Cenaze öncesinde Milletvekili Süleyman Bülbül taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Huriye Bülbül’ün naaşı omuzlarda taşınarak Eğriboyun Mezarlığı’nda defnedildi. TAZİYE ÇADIRI KURULDU Defin işleminin ardından Yıldıztepe Mahallesi Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi’ndeki evin önünde taziye çadırı kurularak başsağlığı kabulü yapıldı.

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