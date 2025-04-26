İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bu sabah saatlerinde yeni operasyon dalga başlatıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik operasyon zamanlamasındaki 'Kanal İstanbul' detayına dikkat çekti. Çelik, "Bugün yapılan operasyon bir tesadüf değildir. İSKİ, Kanal İstanbul hattındaki Sazlıdere Barajı havzasına dikilen TOKİ konutları için dün kaçak yapı ve yıkım kararı verdi. Operasyon geldi." dedi. İSKİ'nin yıkım tebligatı göndermesini SÖZCÜ bugün okurlarına manşetten duyurmuştu.

"YARGIYI SOPA GİBİ KULLANARAK SİYASETİ DİZAYN ETTİLER"

Çelik operasyonlara ilişkin olarak, "Sabaha yine 'şafak operasyonuyla' uyandık. İstanbul Büyükşehir Belediyemize yönelik büyük bir operasyon var. Doğrusunu anlatalım. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun karşısında tam üç kez yenildiler. Rantları bitti. Halka hizmet başladı. Sizi çalıştırmayacağız dediler. Ekrem Başkanımız ve ekibi her türlü baskıya göğüs gererek çalıştılar. Ne yaptılar? Yargıyı bir sopa gibi kullanarak siyaseti dizayn ettiler. Millet iradesini yok sayarak 19 Mart darbesini gerçekleştirdiler. Ama halkımız bu olan bitene hiç inanmadı" dedi.

"KANAL İSTANBUL İÇİN HAREKETE GEÇTİLER"

Çelik şu ifadeleri kullandı:

-Daha üç gün önce büyük bir depremle sarsıldık. İşi gücü bırakıp başkanını zindana attıkları İBB’yi karalamaya kalkıştılar. Bir yandan İstanbul’a ihanet projesi olan Kanal İstanbul için harekete geçtiler.

"BUGÜNKÜ OPERASYON TESADÜF DEĞİL"

-Bugün yapılan operasyon bir tesadüf değildir. İSKİ, Kanal İstanbul hattındaki Sazlıdere Barajı havzasına dikilen TOKİ konutları için dün kaçak yapı ve yıkım kararı verdi. Operasyon geldi.

"KANAL İSTANBUL İHANETİNE KARŞI ÇIKANLAR ŞU ANDA VATAN EMNİYET'TE"

-İhanete karşı çıkan İBB çalışanları şu anda Vatan Emniyet’te. İktidarın ne yapmak istediği açık. Akıl dışı ve zorbalığa dayanan “şok propagandalarını” derinleştirmek. Milletin iradesini bu sayede kırmak. İkincisi İstanbul Büyükşehir Belediyemize yönelik bir hamasi tutumu adım öteye taşıyarak, açıkça İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kapısına kilit vurmak.

"KAYYUM ATAMAYA GÜÇLERİ YETMEDİ, İBB'Yİ ÇALIŞAMAZ HALE GETİRMEK İSTİYORLAR"

-Kayyum atamaya güçleri yetmedi. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyemizi çalışamaz hale getirmek istiyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz. Arkadaşlarımızı da alacağız. Bu kadim kenti size yağmalatmayacağız.