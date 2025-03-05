CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Çağlayan Adliyesi’nin etrafının TOMA’larla ve bariyerlerle çevrili olduğu fotoğrafları paylaşarak, "Korkmayın; Ekrem Başkan bugün sadece avukatlarıyla ifade vermeye gidecek. İfadesini verecek, gerçeği ortaya koyacak." dedi.

Çelik, “Çağlayan Adliyesi’nin etrafı dün geceden beri insanların seyahat özgürlüğünü kısıtlayacak biçimde abartılı bir abluka altında. Her tarafta bariyerler, TOMA’lar… Korkmayın; Ekrem Başkan bugün sadece avukatlarıyla ifade vermeye gidecek. İfadesini verecek, gerçeği ortaya koyacak." ifadesini kullandı.

Çelik şunları kaydetti:

-Devletin memurunu Ramazan ayında, soğuk kış gününde boş yere gecenin köründe orada tutmak insafsızlıktır. İsraftır, haksızlıktır. Türkiyemiz bu zorlu günleri aşacak.

-Bu ülkenin onurlu, dürüst ve vicdanlı insanları bütün bu haksızlığı, hukuksuzluğu ve gaddarlığı görüyor. Halkın gözü üstünüzde.

NE OLMUŞTU?

İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma daha başlattı. Soruşturmanın konusu bu sefer, İmamoğlu’nun ‘Üniversite Diploması’ oldu.

Savcılık, İmamoğlu’nun Lisans diplomasının sahteliği hususunda yapılan ihbarlar kapsamında Yüksek Öğrenim Kurulunca hazırlanan rapor ile ilgili diplomasının sahteliğine ilişkin tespitlerin yer aldığı rapor üzerine soruşturma başlattığını açıkladı.

İmamoğlu, diplomasının iptalinin talep edildiği haberlerini yayan ve YÖK raporunu hazırlayanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.