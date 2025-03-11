Edirne Belediye Meclisi’nde şubat ayında alınan bir karar kamuoyunda büyük tartışmalara yol açtı. CHP’li belediye, Nakşibendi tarikatına yakınlığı ile bilinen İlim Yayma Vakfı ve Nur Cemaati ile bağlantılı olan Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneği’nin yurt yapma taleplerini oy çokluğuyla kabul etti.

BELEDİYENİN KARARI KAMUOYUNU AYAĞA KALDIRDI

Edirne Belediye Meclisi’nin şubat ayı toplantısında gündeme alınan ve imar planı değişiklikleriyle ilgili olan bu karar, Edirne Barosu ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çekti. Özellikle laiklik ilkesine vurgu yapan birçok kuruluş, bu adımı 'tarikat ve cemaatleri devlet destekli güçlendirme çabası' olarak değerlendirdi.

CHP’NİN TEMEL DEĞERLERİYLE ÇELİŞEN BİR ADIM MI?

Bu karar, eğitimde laiklik ve tarafsızlık ilkeleri açısından ciddi endişeleri beraberinde getirdi. Edirneliler, CHP’li bir belediyenin bu tarz bir girişimde bulunmasının parti politikalarıyla çeliştiğini belirtti. Kararın ardından sosyal medyada ve yerel platformlarda, CHP tabanının bu gelişmeye yönelik rahatsızlığını dile getirdiği görüldü.

EDİRNE BAROSU'NDAN SERT ÇIKIŞ: KİMSE BU KARARI SAVUNAMIYOR

Edirne Barosu, karara tepki gösterdi. Baro adına Sözcü’ye açıklama yapan Av. Bülent Kaçar, Edirne halkının belediyeye tepkili olduğunu belirterek, “CHP il örgütü içerisinde belediyenin almış olduğu bu karara itiraz var. Hiç kimse bu kararları gerek imar komisyonu gerek meclis kararlarını savunamıyor. Öğrendiğimiz kadarıyla başkan, grup toplantısında bu maddenin savunuculuğunu yapmış. Mecliste de bu maddenin geçmesi için ısrar ettiği yönünde duyumlar var.” dedi.

“ÖZEL İŞLETMELERE ALAN AÇMAK KAMU YARARIYLA BAĞDAŞMAZ"

Avukat Kaçar, Edirne'nin imar düzeni içinde alınan kararın yanlış olduğunu belirterek, “Edirne Barosu, kamu yararı bulunmayan özel işletmeler tarafından yürütülecek yurt faaliyetlerinin bu tür kamusal bir kararla alınmasına karşı. Gerekli raporlar alınmadan, adadaki diğer taşınmazların durumunu etkileyen bu tarz imar değişiklikleri mevzuata aykırı.” ifadelerini kullandı.

49 YILLIĞINA TAHSİS EDİLEN ARAZİ YURT ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 49 yıllığına Nur Cemaati’ne bağlı Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneği’ne tahsis edilen Edirne’deki bin 55 metrekarelik arsanın, Belediye Meclisi’nde alınan kararla konut alanından özel yurt alanına dönüştürülmesi de kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Bu durum, devletin eğitim alanında cemaat bağlantılı yapıları desteklediği yönündeki eleştirileri daha da güçlendirdi.

EDİRNE BELEDİYESİ SESSİZLİĞİNİ KORUYOR: TABAN VE RAHATSIZ VAR

Edirne Belediyesi yetkilileri ise tartışmalara yönelik açıklama yapmaktan kaçındı. CHP’li belediyenin kendi tabanından gelen eleştirileri dikkate alıp almayacağı konusunda soru işaretleri devam ederken, sessizlik, kamuoyunda kararın siyasi sonuçlarını değerlendirmekten kaçınma çabası olarak yorumlandı. CHP içinde bu durumun parti politikalarıyla çeliştiği ve seçmen nezdinde güven kaybına yol açabileceği dile getiriliyor