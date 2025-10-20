CHP'li Murat Emir, partisi için 'husumet şebekesi' ifadesi kullanan AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e sert sözlerle yanıt verdi.

AKP Sözcüsü, "CHP adına konuşanların ahlaktan yoksun söylemi, siyasetin ve demokrasinin tüm değerlerine saldırganlığa dönüşmüştür. CHP yöneticileri muhalefet yapma adına “husumet şebekesi” gibi hareket etmektedir. Bu husumet şebekesinin milletimizin kazanımlarına çökmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Çelik, "CHP yönetimi artık kendilerini “siyasi parti” yöneticisi olmaktan çıkarmış, “husumet üretim merkezi” haline getirmiştir. Bu husumet kadrosunun Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza ve partimize saldırılarını lanetliyoruz. Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz." dedi.

CHP'DEN YANIT GECİKMEDİ

Çelik'in sözlerine CHP'li Murat Emir sert tepki gösterdi. Emir, “Şebeke' diyorsanız, aynaya bakın! Şebeke, paçalarınızdan akan kara paranın, siyasetinizi finanse etmek için semirttiğiniz yandaş sermayenin ve çökmek için kasalarda sakladığınız dosyaların adıdır. Siyasetin ve demokrasinin değerlerine saldıran, muhalefeti susturmak için yargıyı tetikçi gibi kullanan, milletin iradesine kumpas kuran sizsiniz. CHP, milletin iradesinin temsilcisidir. Sizin “husumet şebekesi” dediğiniz şey, aslında halkın özgürlük ve adalet talebidir. O yüzden korkuyorsunuz, o yüzden çırpınıyorsunuz." dedi.

Emir şunları kaydetti:

Siz siyasi parti kimliğini çoktan kaybettiniz; parti tabelası altında iş bitiren bir holdingden farkınız yok!

Cumhurbaşkanına ve ittifakınıza yöneltilen her eleştiriye “ahlaksız saldırı” diyorsunuz! Asıl ahlaksızlık; milletin alın terini beş maaşlı sadık kullarınıza peşkeş çekmek, emekliyi açlığa, genci işsizliğe mahkûm etmektir.

CHP, sizin musallat olduğunuz Türkiye’nin kaynaklarını da demokrasisini de sizden kurtaracak. Kurduğunuz çıkar imparatorluğunu milletin gözü önüne sermeye devam edecek ve başınıza yıkacak!

"AYAĞINIZI KAYDIRMAYA ÇALIŞANLARA DİKKAT EDİN"

CHP’ye laf yetiştirmeye uğraşacağınıza, partinizin içinde ayağınızı kaydırmaya çalışanlara dikkat edin. Malum, moda oldu; bir gün sizin de kapınıza bir dosya bırakılır, kendi kumpasınızla boğulursunuz.